胡歌入學紐約大學藝術學院 接棒諸位大導演NOWnews今日新聞 (2017-03-08 12:35)
大陸藝人胡歌要暫別演藝圈前往美國進修。日前宣布要到美國進修的胡歌，本月4日現身舊金山機場，之後他將前往紐約大學攻讀電影導演，成為諸多大導演的學弟。
大陸藝人胡歌因電視劇《瑯琊榜》再度迎來事業高峰。然而他似乎不甘於只做演員，也渴望精進自己。唐人影業總裁，同時也是胡歌踏入戲劇圈推手的蔡藝儂7日在微博表示，胡歌主動找學校後才了解他並非一時興起而是真有心想進修。她也隨即請友人從旁協助，替胡歌打點選校、課程等事宜。蔡藝儂也透露，胡歌會先至語言學校打好基礎，再前往紐約大學。
據悉，胡歌在通過語言學校的審核後會前往紐約大學進修導演。紐約大學的「蒂施藝術學院」貴為美國三大電影學院之ㄧ，曾培育過馬汀史柯西斯、伍迪艾倫、李安等國際導演。演員安海瑟薇、馬赫夏拉阿里也名列校友之林。胡歌入學後也將正式成為李安與諸位大導演的學弟。
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