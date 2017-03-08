▲張鈞甯（左）與許瑋甯（右）雙雙出席巴黎時裝周，兩人合照被讚雙女神。（圖／翻攝自許瑋甯臉書，2017.03.08）

許瑋甯受邀參加香奈兒巴黎時裝周，這次不獨曬自己的美照，反倒是跟各國明星大搞自拍，其中更包含了日本知名女星小松菜奈、國際名模Caroline de Maigret、「菲董」菲瑞威廉斯，讓粉絲直呼太羨慕了！

許瑋甯日前才結束獨自旅行，為自己充電，而她在昨（7）日現身巴黎參加時裝周，大秀與各國明星的自拍照，羨煞眾人，而網友也眼尖發現知名女星張鈞甯也出現在照片中，許瑋甯更俏皮打上「Ning & Ning」，讓網友都大讚兩人真的是兼具智慧以及美麗的化身。

▲許瑋甯（右）與「菲董」的合照，讓網友直呼太羨慕。（圖／翻攝自許瑋甯臉書，2017.03.08）

▲許瑋甯（右）與國際名模Caroline de Maigret的合照，羨煞不少粉絲。（圖／翻攝自許瑋甯臉書，2017.03.08）