許瑋甯現身巴黎時裝周 同框張鈞甯被讚雙女神NOWnews今日新聞 (2017-03-08 14:11)
許瑋甯受邀參加香奈兒巴黎時裝周，這次不獨曬自己的美照，反倒是跟各國明星大搞自拍，其中更包含了日本知名女星小松菜奈、國際名模Caroline de Maigret、「菲董」菲瑞威廉斯，讓粉絲直呼太羨慕了！
許瑋甯日前才結束獨自旅行，為自己充電，而她在昨（7）日現身巴黎參加時裝周，大秀與各國明星的自拍照，羨煞眾人，而網友也眼尖發現知名女星張鈞甯也出現在照片中，許瑋甯更俏皮打上「Ning & Ning」，讓網友都大讚兩人真的是兼具智慧以及美麗的化身。
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上一則：張瑞希有望演出新劇姐姐還活著
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