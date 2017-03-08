（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）南韓演員張瑞希有望與金順玉編劇再次合作，演出SBS新週末連續劇「姐姐還活著」。



南韓「日刊體育」引述電視劇相關人士透露，張瑞希將在新劇「姐姐還活著」中飾演過氣女演員「蒲公英」，是一個意志力薄弱的明星，事事都需要尋求別人幫助的弱女子角色。



據報導，此次演出新劇「姐姐還活著」，將是張瑞希與金順玉繼最高收視率突破30%「妻子的誘惑」之後，時隔近9年再次合作。



當時，「妻子的誘惑」以快速展開的劇情、獨特的吸引力及張瑞希精湛的演技引發追劇熱潮。張瑞希也因這部劇而獲得2009年SBS演技大賞。作為電視劇界收視率保證的代表性人物，這次再度合作令人期待。



預定於4月首播的新劇「姐姐還活著」，講述同樣經歷苦難3個女人間的友情、以及她們相互依靠共同撫養沒有血緣關係「洪熙」的故事。新銳演員金周炫與SISTAR成員多順也參與演出。1060308