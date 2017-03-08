《漫畫英雄VS卡普空3》是一款融合了漫威超級英雄漫畫和卡普空遊戲中的各個經典角色的格鬥遊戲，遊戲中各個角色的出招按鍵都不相同，下面為大家帶來了《漫畫英雄VS卡普空3》各角色技能出招表，一起來看看吧。

魔界村-亞瑟

招數表：

【アーサー必殺技コマンド】

武器攻撃1

↓\→＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃1（力量上升時）

↓\→＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃1（空中）

空中で↓\→＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃1（空中）（力量上升時）

空中で↓\→＋弱or中or強攻擊鍵

近接攻撃

→↓\＋弱or中or強攻擊鍵

近接攻撃（力量上升時）

→↓\＋弱or中or強攻擊鍵

近接攻撃（力量上升時）

→↓\＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃2

↓／←＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃2（力量上升時）

↓／←＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃2（空中）

空中で↓／←＋弱or中or強攻擊鍵

武器攻撃2（空中）（力量上升時）

空中で↓／←＋弱or中or強攻擊鍵

【アーサーハイパーコマンド】

女神の腕輪

↓\→＋攻擊鍵×2

力量上升

↓／←＋攻擊鍵×2

【アーサーLV3ハイパーコマンド】

大魔法

→↓\＋攻擊鍵×2

更多相關內容請關注：漫畫英雄VS卡普空3專區