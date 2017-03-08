在《三國志13威力加強版》中，主角的威名因為可以隨意換，所以和理想威名關係不大。但是電腦的威名是按照理想威名發展的，那麼擁有厲害的理想威名無疑很重要，理想威名也成為了pk版武將綜合價值評判的一大重要因素。接下來小編給大家帶來了《三國志13威力加強版》NPC威名戰術及價值分析，一起來看看吧。

專屬威名除了君令外和普通威名沒有區別，但是君令又只有君主才有用，作用不太明顯。因此本文不考慮君令的問題。威名也只考慮將軍，武官，軍師，官吏對應的20個威名。

將軍系

飛將軍

「發揚武威」可以大幅度提升大地圖行軍速度，且作為副將也有效。另外大地圖軍勢里，只要有一個飛將軍，整體都可以大幅度加速，宛如香港記者。還可以減輕士氣下降，是大地圖戰鬥必備良藥。。其餘沒啥用。

戰術極軍樂加士氣迅速加到全體200，實用性不錯。鋼鐵騎和陷阱無視。

擁有武將（按照統帥高低排序）：張遼，夏侯淵，曹仁，張郃，朱桓，曹真，張綉，臧霸，張燕，吳班，周昂，成宜，張衛，張揚，陳騫，單經，馬鐵，趙統，全端，寧隨，楊奉，沮鵠，李豐

忠勇義烈

所有選項均為主動，俗稱白板。

戰術里，大軍樂和襲擊槍一般，但是當地徵兵為神技，回復士氣和傷兵，修復了刷兵bug也很不錯。

擁有者：劉備，丁原，秦宜祿

天下名將

親衛隊，可以讓所有部隊帶私兵的人提高攻防（具體數值個人測試時有bug雜亂無章。。目測正常應該是20攻防）。且只要同道里有一人帶天下名將，則全體編1私兵就能加攻防。私兵熟練上去的話，加成更為可怕。。缺點是私兵回復體力會充公，所以建議大地圖碾壓。。局限性在於，主角必須是將軍系/暴虎威名，否則並沒有私兵。那麼等於白板。因此強大與否完全看主角的選擇。

戰術：大軍樂，遠大長弓，猛獸陷阱，較為雞肋。

擁有者：袁紹，嚴白虎，公孫度，公孫康，公孫恭，公孫淵，高順，郝昭，徐盛，於禁，孫桓，程普，羅憲，張任，王濬，徐榮，丁奉，李嚴，麯義，夏侯尚，吳懿，胡遵，張舉，張嶷，毌丘儉等等。。數目較多

智勇兼備

機智可以強化戰術力和戰術等級。較為雞肋。。

戰術堅守陣，伏兵剛槍，落石陷阱。也沒多強。

比較鹹魚的威名，雖然聽起來如此高大上

擁有者：曹操，姜維，鄧艾，呂蒙，陸抗，羊祜，杜預，滿寵，郭淮，朱儁，朱然，李典，呂岱，王渾，王凌，吾彥，費耀，王頎，韓暹，關統，龐義，夏侯和，夏侯楙（黝黑）

金剛不壞

加快建築城塞速度，且在要塞提升戰鬥力和初始士氣。因為玩家普遍進攻方且懶得建築，所以也較為鹹魚。不過防守應該還是比較噁心的。。

戰術堅守陣，熱油陷阱，無敵盾，聽起來很高大上，然而我沒用過。

擁有者：公孫瓚，皇甫嵩，王平，柳毅，吳巨，蔡中，蔡和

將軍系總評：

如果玩家是將軍系或者暴虎（也就是有私兵），那麼天下名將>飛將軍>忠勇義烈>金剛不壞>智勇兼備（只是排電腦威名）

如果玩家是沒有私兵的威名如鬼神，剛勇，萬夫之流

那麼飛將軍>忠勇義烈>金剛不壞>智勇兼備>天下名將

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