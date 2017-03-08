《上帝之城：監獄帝國（City of God：Prison Empire）》是由國內獨立工作室Pixle Gangsta製作的一款自由度的像素風沙盒遊戲，包含經營、養成、物品製造等多種元素。遊戲昨日在Steam發售，進入搶先體驗階段，目前Steam上的評價為特別好評，足見遊戲本身的素質還是不錯的。

遊戲中玩家扮演一位監獄長，可以自由規劃監獄布局，建造一系列基礎設施以確保囚犯能以最高效率工作。還可以建造各種加工車間，壓榨囚犯，開啟血汗工廠。並且生活在克里斯特這個城市中，街道上的所有餐廳、理髮店、商店、雜貨鋪、算命、酒店、按摩院甚至是大寶劍（？），都可以進入併產生相關的互動。無怪有玩家評價其為像素版的《GTA》了。

那麼給出好評的玩家都是如何評價這款遊戲的呢？一起來看看吧。

總結來說，這款遊戲的像素風非常討喜，自由度也比較高，可玩性很強，不過也有略有一些小瑕疵。比如下面這些玩家提到的UI和操作優化的不夠好，以及除了監獄長外，其他人物塑造的不夠鮮活等。

綜合來看，這款遊戲自有其好玩之處，也有值得提高的地方，遊戲畢竟還在搶先體驗階段，相信開發商會認真考慮玩家們的建議。目前遊戲正在特價促銷，折后價格為34元，感興趣的玩家不妨親自體驗一下。

遊戲截圖：