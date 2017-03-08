《樂高世界》中文正式版是由TT Games與Traveller's Tales聯合製作，華納兄弟發行的一款樂高題材的沙盒遊戲。玩家可以在這個由樂高積木組成的銀河中，探索這充滿冒險的世界，並改變他們。

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【遊戲封面】

遊戲名稱：樂高世界

英文名稱：LEGO Worlds

遊戲類型：動作冒險類(ACT)遊戲

遊戲製作：TT Games/Traveller's Tales

遊戲發行：Warner Bros. Interactive Entertainment

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月07日

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遊民星空樂高世界專區

【遊戲簡介】

《樂高世界》是由TT Games與Traveller's Tales聯合製作，華納兄弟發行的一款樂高題材的沙盒遊戲。玩家可以在這個由樂高積木組成的銀河中，探索這充滿冒險的世界，並改變他們。不僅如此，玩家們還可以隨意建造自己的模型，創建屬於自己的樂高世界。

【遊戲截圖】

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