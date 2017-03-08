《樂高世界》免安裝中文正式版下載發佈北京新浪網 (2017-03-08 15:00)
《樂高世界》中文正式版是由TT Games與Traveller's Tales聯合製作，華納兄弟發行的一款樂高題材的沙盒遊戲。玩家可以在這個由樂高積木組成的銀河中，探索這充滿冒險的世界，並改變他們。
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【遊戲封面】
遊戲名稱：樂高世界
英文名稱：LEGO Worlds
遊戲類型：動作冒險類(ACT)遊戲
遊戲製作：TT Games/Traveller's Tales
遊戲發行：Warner Bros. Interactive Entertainment
遊戲平台：PC
上市時間：2017年03月07日
官方網址：點擊進入
遊民星空樂高世界專區
【遊戲簡介】
《樂高世界》是由TT Games與Traveller's Tales聯合製作，華納兄弟發行的一款樂高題材的沙盒遊戲。玩家可以在這個由樂高積木組成的銀河中，探索這充滿冒險的世界，並改變他們。不僅如此，玩家們還可以隨意建造自己的模型，創建屬於自己的樂高世界。
【遊戲截圖】
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