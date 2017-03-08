Deft mata pawn imp marin dade…這些之前在韓國風光無限的世界頂尖選手，這兩年紛紛前仆後繼（都是撲的錢）來到中國，試想一想，韓國選手來LPL賽區真的有幫助到我們嗎？有嗎？？？讓我來看一下之前的這些韓國外援對我們中國的LPL的評價！

1、Deft——在LPL沒人能給我壓力

「不要中國的高薪，我只要冠軍！」，這是Deft離開EDG所說的最後一句話，Deft身上代表著韓國電競的一個縮影，我們從他身上可以看出韓國人對於電競的專注，反觀Deft來到EDG的這兩年，可以算是盡了最大的努力，國內的冠軍已經拿了兩遍，世界賽也拿到了MSI的冠軍，可在總決賽的舞台全部飲恨。

2、Mata——太想念辣辣的韓國料理了，Mata2013年加入三星白，同年獲得LCK夏季賽冠軍，次年2014年在LOL全球總決賽上奪得冠軍，Mata當選MVP。KT戰隊在成功結束這次簽約后，段時間內就達到了冠軍級別的戰鬥力

3、Looper——託了支持我的中國粉絲們的福，圓滿的結束了中國行looper回去上大學這個確實沒想到，說實話此次S6上，looper的表現是真的不錯，別看他平時悶不作聲的，可在關鍵時候卻是最穩的那個！

4、Marin——主要還是我發揮得不好，從S5開始，Marin和Semb就成了宿敵。那一年，Marin全方位壓制Semb，S5世界賽上SKT的多核體系讓Semb無所適從。S6，Marin加入了LGD，本以為可以再次進入世界賽，卻沒想到落入打保級賽的地步。賽季結束后，Marin回到了LCK，回到了他夢開始的地方。儘管KT被人們稱為超級戰艦，儘管Semb還是人們眼中的世界第一上單，但在Marin面前顯的都那麼無所謂，用自己擅長的英雄去幫助戰隊贏得比賽時他的責任。

即使這樣的marin在S5季中賽也被korol打的生活不能自理，可人家肯卧薪嘗膽在世界賽上重回巔峰，還是希望lpl戒驕戒躁，儘快縮短與lck頂尖隊伍的差距，反觀中國電競太商業，太娛樂化了，電競選手都去當明星當主播，結果顯而易見，s5最後只剩下韓國的skt和韓國的koo，即便是第三的fnc也有兩個韓國外援。中國人還活在自己的自大幻想中，不停捧殺和縱容電競明星，把他們捧得高高在上，即便現在自食其果，也想把責任推給韓國外援。s6結果依然不會變，中國電競已經進入到了退步時期。別問我段位多少，我害怕！