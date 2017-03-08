來源：科技訊

3月8日消息，2017年度中國家電博覽會（AWE）明天就將在上海新國際博覽中心盛大開幕，縱觀當今的家電市場，競爭可謂十分激烈，眾多互聯網科技公司都在布局智能家居領域，現在的智能家居也在朝著物聯網、智能化方向發展。在以人為本的服務核心定位中，未來智能家居將給人們的生活帶來更加便捷、舒適的體驗。

未來的智能家電將朝著家電本身的智能化方向發展，家電本身所帶的感測器越來越多。比如空調除了具備基本的功能之外，內部的零件帶有很多感測器，一旦某些零件出現問題，將自動聯繫維修服務人員。一個智能烤箱或者微波爐，能夠自動形成健康菜譜。

你可以把未來的智能家居產品想像成一個個機器人，他們能夠學慣用戶的習慣，而你將通過語音和他們進行人機互動，他們能夠為你提供氣象、健康、能源、出行等各種生活建議。

比如，兒童機器人要切合兒童的心理需求，要有內容來承載，還要研發符合兒童臉部表情、肢體語言等，也不能做成純玩具，這樣兒童會覺得沒意思，粘性不夠，市場容易做成紅海。從行業角度來看，做這樣的兒童機器人困難很多，但中國兒童機器人或許真的就要爆發了。

父母忙於工作，陪伴孩子的時間越來越少，兒童機器人在一定程度上代替了父母，可以陪孩子聊天、做遊戲、寫作業……智能家居在過去的兩年，一直沒有放棄兒童智能市場，相信在2017年依舊會繼續發力。比如當下熱銷的兒童機器人，不僅是哄娃神器，更是一個親密的玩伴、朋友。

比如，某一個智能家電產品，可能能夠通過你的飲食情況，判斷出你的身體狀況，給你提供飲食建議，甚至形成診療計劃，這時候，家電生產廠商可能與醫療機構展開合作，幫你推薦合適的家庭醫生上門進行健康服務。

智能家居能夠達到的智能化水平，遠不止於此。那麼，在不遠的將來，智能家居什麼樣？讓我們等待各大巨頭的驚喜吧，就在2017AWE。