本文轉自快科技。

iPhone十周年，對於蘋果來說意義非凡，也正是憑藉這個業務，他們收穫了巨大利潤。

按照慣例，蘋果會在今年9月份發佈全新設計iPhone 8，不過從目前的情況看，一同亮相的還會有iPhone 7s和7s Plus，但真正的看點還是前者，畢竟它是為十周年獻禮的。

現在，日本媒體給出的最新報導稱，蘋果正在測試多款iPhone原型機，而全新設計的那款新iPhone預計會冠以iPhone Edition的名稱，對於這個稱號，相信很多人都沒有想到。

報導中提到，iPhone Edition採用雙玻璃+金屬中框設計，確定配備配備OLED屏幕，支持無線充電功能，去掉Home鍵，配備的是5英寸屏幕。

由於採用新的設計和材料，新iPhone的前期量產不會太順利。目前蘋果採用原型機測試與工程驗證同時進行的手段，主要是為了儘快完成設計驗證測試，及早開始小規模量產。

至於這個5英寸屏幕，極有可能是屏幕的實際顯示區域，要知道之前郭明池爆料的5.8寸iPhone 8實際顯示區域尺寸為5.15英寸，如果真是這樣的話，那麼新機的屏幕顯示區域將在5-5.1寸之間（整個屏幕大小為5.8英寸應該沒懸念）。

最後讓人有些擔心的是，雖然iPhone Edition會同iPhone 7s、7s Plus一起在今年9月發佈，但前者的上市時間會很晚，主要還是產能的原因。