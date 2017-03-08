晉久有望出演電影「興夫」 正積極討論中Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:40)
bnt新聞訊 韓國演員晉久有望出演電影「興夫」。
8日，晉久所屬經紀公司向媒體表示“晉久確實收到了「興夫」的出演提案，目前正在就是否出演進行積極討論中”。電影「興夫」改編自古典小說「興夫傳」，由電影「26年」和「春天」的曹根賢導演執導，晉久有望在片中飾演諾爾夫一角，演員鄭宇也收到了出演主人公興夫的提案。
另外，晉久主演的電影「One Line」將於29日上映。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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