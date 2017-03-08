Henry將於11日發表音源 攜自作曲出擊Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:41)
bnt新聞訊 韓國男團Super Junior-M成員Henry將發行新曲。
8日，SM娛樂方面向媒體表示“Henry的新曲將於11日零時（韓國時間）公開”。新曲「我可怎麽辦」是Henry的自作曲，曾通過MBC電視臺綜藝節目「我獨自生活」公開。因公開後人氣頗高，此次才決定發表音源，新曲將帶來怎樣的魅力令人期待。
另外，Henry最近正活躍於綜藝節目中，並即將出演JTBC電視臺綜藝節目「認識的哥哥」。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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