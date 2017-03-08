ERIC NAM全昭彌新曲預告公開 散發春日氣息Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:41)
bnt新聞訊 8日上午，韓國歌手ERIC NAM和全昭彌合作的數碼單曲「You, Who?」預告視頻公開。
在公開的視頻中，以甜蜜的吉他演奏為背景，幹凈利落的ERIC NAM和可愛活潑的全昭彌像極了純情漫畫中走出的人物。同時，並排坐在沙發上的兩人極其相似的姿勢和表情也同樣吸引眼球。在視頻最後，“我看到的一切都和你很像”的歌詞還伴隨著甜美的旋律流淌而出，令粉絲對新曲期待不已。
另外，由ERIC NAM親自參與作曲的「You, Who?」將於9日下午6點（韓國時間）通過各大音源網站公開。 吳婧怡/文 CJ E&M音樂部門、B2M娛樂/圖
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