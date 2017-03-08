Roy Kim鄭俊英有望出擊綜藝「人生酒館」Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:42)
bnt新聞訊 韓國歌手Roy Kim和鄭俊英正在討論是否出演tvN電視臺綜藝節目「人生酒館」。
8日，據韓國某媒體報道，Roy Kim和鄭俊英將出演「人生酒館」，並於15日參與節目錄制。隨後，「人生酒館」方面向媒體表示“Roy Kim和鄭俊英尚未確定是否出演，目前正在商議階段”。
另外，「人生酒館」是一檔將酒和訪談結合在一起的綜藝節目，正於每周五晚11點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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