



bnt新聞訊 韓國歌手朴宰範將發行2017年的首支單曲「Hulk Hogan」。







7日，AOMG通過官方SNS公開了新曲「Hulk Hogan」的預告照。「Hulk Hogan」是制作人WOOGIE參與創作的歌曲，同時也是朴宰範繼去年末發行R&B專輯「EVERYTHING YOU WANTED」後，時隔許久攜HIP HOP歌曲回歸，令人期待。





另外，朴宰範的單曲「Hulk Hogan」將於今日正午（韓國時間）公開。 吳婧怡/文 AOMG/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』