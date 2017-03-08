朴宰範今日突襲發表新曲 2017首支單曲引期待Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:42)
bnt新聞訊 韓國歌手朴宰範將發行2017年的首支單曲「Hulk Hogan」。
7日，AOMG通過官方SNS公開了新曲「Hulk Hogan」的預告照。「Hulk Hogan」是制作人WOOGIE參與創作的歌曲，同時也是朴宰範繼去年末發行R&B專輯「EVERYTHING YOU WANTED」後，時隔許久攜HIP HOP歌曲回歸，令人期待。
另外，朴宰範的單曲「Hulk Hogan」將於今日正午（韓國時間）公開。 吳婧怡/文 AOMG/圖
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