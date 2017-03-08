



bnt新聞訊 韓國歌手光熙將於13日安靜入伍。







8日，光熙所屬經紀公司向媒體表示“光熙決定低調入伍，不舉辦相關的活動”。同時，對於入伍前的行程，公司還補充道“行程截止至11日。只有入伍的前一天12日沒有活動，光熙當天將和家人們一起度過”。據悉，光熙在入伍前將於9日最後一次拍攝MBC電視臺綜藝節目「無限挑戰」。





另外，光熙將於13日進入忠清南道論山陸軍訓練所，在結束為期五周的基礎軍事訓練後作為軍樂兵服役。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

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