



bnt新聞訊 8日，韓國tvN電視臺新劇「她愛上了我的謊」公開了主演李玹雨和JOY的官方海報。







在公開的海報中，李玹雨和JOY各自散發出了獨特的魅力，吸引眼球。李玹雨側身看著JOY，眼神中充滿了柔情；而JOY則因李玹雨的目光害羞不已，不禁微微地低下了頭，並幸福地微笑著。兩人像極了在春天約會的戀人，甜蜜盡顯，令觀眾激動不已。





另外，「她愛上了我的謊」將於20日晚11點（韓國時間）首播。 吳婧怡/文 tvN「她愛上了我的謊」/圖

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