孔劉首次舉辦臺灣&香港FM 與海外粉絲見面Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:43)
bnt新聞訊 韓國演員孔劉將於4月和5月在臺灣、香港舉辦粉絲見面會。
孔劉將於4月29日在臺灣新莊體育館與粉絲見面，並於一周後的5月6日在香港亞洲國際博覽館與當地粉絲見面。此次是孔劉在tvN電視劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」終映後首次進行官方海外宣傳，將回報海外粉絲此前給予的厚愛。
另外，此次粉絲見面會將標語定為“Live your dream, Hear your dream, you are my dream”，並且作為孔劉在臺灣、香港舉辦的首場粉絲見面會，令粉絲期待不已。 吳婧怡/文 MANAGEMENT SOOP/圖
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