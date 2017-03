bnt新聞訊 韓國演員孔劉將於4月和5月在臺灣、香港舉辦粉絲見面會。







孔劉將於4月29日在臺灣新莊體育館與粉絲見面,並於一周後的5月6日在香港亞洲國際博覽館與當地粉絲見面。此次是孔劉在tvN電視劇「孤單又燦爛的神-鬼怪」終映後首次進行官方海外宣傳,將回報海外粉絲此前給予的厚愛。





另外,此次粉絲見面會將標語定為“Live your dream, Hear your dream, you are my dream”,並且作為孔劉在臺灣、香港舉辦的首場粉絲見面會,令粉絲期待不已。 吳婧怡/文 MANAGEMENT SOOP/圖





