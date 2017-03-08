「MAN x MAN」角色海報公開 三人三色魅力引期待Wow!NEWS新聞網 (2017-03-08 14:44)
bnt新聞訊 8日，韓國JTBC電視臺新劇「MAN x MAN」公開了朴海鎮、朴成雄、金玟廷主演三人的角色海報。
首先，在朴海鎮的單獨海報中，黑白畫面中的“連我自己都不相信自己”的廣告詞，以及留著一頭幹練短髮、穿著西裝、拿著手槍的朴海鎮的樣子，令觀眾對他在劇中的變身好奇不已。在另一張海報中，朴成雄則像是在呼喊著“不把我除去嗎？在我看來，我是最危險的”，充滿魄力的強勢一面令人印象深刻。
最後，在金玟廷的海報中則寫著“我的哥哥比鮮花還美麗！”，而一頭短髮造型的她也憑借勇敢又精明的表情散發出了Girl Crush魅力，令人期待她在兩個男人之間發生的故事。另外，「MAN x MAN」將接檔「大力女子都奉順」於4月21日首播。 吳婧怡/文 DRAMA HOUSE/圖
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