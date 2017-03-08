



bnt新聞訊 韓國女子組合miss A成員Min與歌手G.Soul分手。







8日，JYP娛樂方面向媒體表示“經向本人確認後得知，Min與G.Soul確實已於近日分手”。兩人在去年11月公開承認了戀情，因從練習生時期便互相支持，並發展成了戀人的關系而備受關註，但近日分手後又再次回到了同事的關系。





另外，Min目前正在出演音樂劇「花樣男子」，G.Soul則即將入伍。 吳婧怡/文 G.Soul SNS/圖

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