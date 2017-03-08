人民郵電報訊 印度電信管理局（TRAI）主席RS Sharma近日表示，印度必須充分利用5G技術將帶來的多樣化應用，以解決其在運輸和農業等領域的一些發展問題。

Sharma稱：「5G是一個令人興奮的領域，應用領域廣泛，是一項了不起的技術。印度必須儘快利用該技術，以解決一些發展問題。」

談及智能交通、智慧城市和農業等領域的5G用例情況時，Sharma表示，各個領域必須探索合適的應用場景。他指出，與2G/3G/4G不同的是，5G的應用涉及一系列新領域和新技術，如物聯網、車聯網、智能交通、智能照明、智能農業、智能灌溉等等。

當被問及印度監管機構是否已經展開了5G條例的制定工作時，Sharma表示，雖然可能需要一些法規，但是他認為應該走輕管制路線，首先必須重視該技術的發展和部署。「當然，總體是需要管制的，但是我認為我們不該總想著管制，而是應該盡量減少管制，只在必要時干預。」他認為，管制機構關注的重心應該是如何讓5G行業發展起來並在其他不同領域催生應用，「如果到時候出現問題，我們將管制」。

另據報導，印度政府此前宣布，正在快速制定高頻頻段使用政策，以確保印度運營商能夠及時使用這些規範，以便為5G技術使用相關無線電波。據悉，印度電信部很快將向印度電信監管局發出請求，就下一次頻譜招標提出建議，下一次頻譜拍賣預計將於2017年下半年進行。此外，印度政府計劃增加頻譜拍賣的頻率，每年至少舉行一次招標。

印度電信部長JS Deep表示：「我們在3G和4G方面處於落後地位，但是不希望在5G方面依然落後其他國家。」Deep希望能在未來三年為高頻頻譜以及5G技術制定好相關政策。

另據業內人士透露，從今年起，印度電信運營商將開始採用5G技術，目前情況下可以提供高達1000Mbps的下載速率。

目前美國、日本等少數國家已經啟動了5G測試。