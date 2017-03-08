3月1日，英國政府醞釀已久的《數字英國戰略》（UK Digital Strategy）終於正式發佈。該戰略備受矚目，一方面是因為時下數字化浪潮正席捲全球，各國希望從英國的該戰略中汲取靈感，另一方面則是因為英國正面臨脫歐，如何通過數字化打造一個強大、充滿活力的英國也成為各方關注重點。

目的：成為全球領先的數字化經濟體

綜合來看，《數字英國戰略》（下稱《戰略》）的目的是讓英國變身為全球領先的數字化經濟體，核心是希望英國的每位公民都可享受更順暢的公私協作帶來的便利，尤其是強調要建立新的數字化技能合作機制。

發佈該戰略的英國文化大臣Karen Bradley稱：「《數字英國戰略》將創建能讓每個人都受益的數字經濟，確保數字紅利覆蓋整個國家，我們要有必需的基礎設施，我們的管制要靈活，每個人都有身為數字公民的技能，每位工人也都有數字經濟需要的技能。」

重點：七大方面全面覆蓋

《戰略》共涵蓋七大方面：連接、技能、數字化商業、宏觀經濟、網路空間、數字化政府和數據。

·數字化連接：建立世界級數字化基礎設施。《戰略》明確，數字化連接是公共事業，可推動生產力發展和創新，是數字化國家的物理基礎。為此，英國的任何地區和團體都不能缺失充分的連接。綜合來看，這部分主要沿襲了以往的政策，如在2020年前加速推進4G和超高速寬頻部署，繼續寬頻普遍服務義務（最低10Mbps），在火車和更多公共場所提供免費WiFi，為全光網和5G撥款10億英鎊等。此外，英國政府提到，將對寬頻廣告進行規範，「確保廣告準確反映寬頻的速率和大多數消費者能獲得的技術」。

·數字化技能：為每個人提供掌握其所需數字化技能的途徑。《戰略》強調，在數字化導向經濟中，核心的一點是要保證每個人都具備相關的技能，沒有任何人被落下。這部分也沿襲了許多以往的政策，新亮點是強調提高民眾數字化技能的長期努力。英國政府強調，數字化技能鴻溝是英國和全球其他國家和地區共同面臨的難題，英國將推出一系列針對性計劃，以期彌合數字化技能鴻溝，將有超過400萬個免費的數字化技能培訓機會，幫助改善英國的數字化技能基礎和基礎設施。同時，《戰略》提到，數字化創新給就業和諸多產業帶來了破壞性影響，英國政府要確保那些受到波及的對象得到幫助，並得以適應新環境。為此，《戰略》提到將建立數字化技能合作機制，與相關方合作彌合數字化技能鴻溝，通過在本地化層面召集技術企業、當地產業、當地政府和其他組織協作，幫助民眾獲得數字化職業機會。此外，英國會通過提供專業教程等手段促進編碼和網路等專業化人才儲備。

·數字化商業：將英國打造成全球最適合創業和發展數字化商業的國家。英國今年1月底公佈的現代工業戰略提出要確定重點領域並大力發展，《戰略》稱數字化經濟是其中的核心。英國目前有世界級的初創企業、最強大的技術孵化器，英國要在此基礎上發力創建數字化商業。主要推動措施包括：到2020~2021年前，將成立47億英鎊的研發基金，這是1979年以來最大的一筆公共研發投資；並將展開針對人工智慧發展的評估；推出系列措施保障金融企業在科技領域的投資持續；在5個發展中國家設立英國科技中心，與以色列現有的科技中心一同推動發展中經濟體的數字化。

·宏觀經濟：幫助每家英國企業成為數字化企業。英國的全球競爭力將越來越依靠兩個方面，一是日漸繁榮的數字產業，另外就是所有的企業都能利用最好的數字化技術和數據促進創新並提高生產力。英國政府的任務是幫助所有的企業變得像數字化先鋒企業一樣多產、有競爭力，採用數字化技術將成為關鍵。除了上文提到的提升技能和改善基礎設施外，英國政府此前宣布將創立一項1300萬英鎊的生產力委員會基金，該基金由私營部門引領，主要的任務是幫助整體經濟提升生產力，輔助手段包括恰當使用數字化技術等。此外，英國政府還將通過與電子市場協商等手段幫助更多英國企業出口產品和服務。

·網路空間：讓英國擁有全球最安全的在線生活和工作環境。安全的網路空間是一個包容、繁榮的數字經濟所具備的基本要求。為此，《戰略》提出一系列舉措：將支持國家網路安全中心（NCSC）提供企業單點聯絡機制，尤其是關乎英國「關鍵國家基礎設施」的企業；將引入網路主動防禦機制，互聯網服務提供商也將參與其中；推出專業課程，培訓專業人才；支持企業推出家庭鎖、年齡分級等功能，以防未成年人受到網路侵害。

·數字化政府：讓英國政府在在線服務市民方面保持全球領先水平。《戰略》稱，在數字化政府方面，英國目前已經是全球領先者。今年2月9日，英國政府公佈了《政府轉型戰略》，提出要加大使用在線服務。為此，英國將繼續發展跨政府平台服務，預計到2020年在兩大政府平台GOV.UK Pay和GOV.UK Notify上發展2500萬核准用戶。英國將繼續打造「政府即平台」理念，以便跨政府部門更深入地使用平台和相關業務。

·數據：解鎖英國經濟中的數據潛力，提升公眾使用數據的信心。《戰略》提出，為創建可持續發展的環境，要採取必要措施使英國成為一個數據驅動的經濟體，數據可為每個人帶來經濟和社會層面的機會，人們也對數據的恰當使用有信心。為確保英國位於數據革命的最前端，英國政府將在2018年5月前施行《通用數據保護法》，以確保消費者數據在能被共享的同時得以更高程度地保護。

反饋：執行細節欠缺 脫歐退路不明

儘管《戰略》覆蓋面廣，但卻未獲得如潮掌聲，由於英國脫歐前景不明，不少人對於《戰略》的評價嚴苛。

質疑最多的一點是，目前英國公佈的這一《戰略》過於宏觀，欠缺執行細節，尤其是欠缺衡量成果的評估機制和辦法。事實上，英國近年來一直非常重視數字經濟發展，為此宏大戰略並不鮮見。比如，2008年，英國政府出台了《數字不列顛》行動計劃，目的是確保英國數字和通信產業在創新、投資和質量方面的前沿地位。其中的寬頻發展時間表覆蓋到了2017年。但由於主要的資金問題沒有妥善解決，《數字不列顛》計劃發展得並不如預期。為此，對於此番《戰略》的執行，各方更加看重具體的落實情況也就不難理解。

而另一方面，英國目前脫歐問題未決，很多企業對於未來也頗感不定。如果英國脫歐成功，那麼英國企業在享受泛歐便利方面將遭遇斷崖式體驗，其中企業主最擔心的是人才。包括著名社交軟體Skype聯合創始人尼古拉斯·曾斯特羅姆在內的英國科技界領袖人物對脫歐將帶來的科技人才流失表示擔憂，「我們最擔心的就是脫歐后企業的人才來源，特別是科技類人才」。在去年年底舉行的創業科技大會上，9位英國科技和投資界領袖向英國首相特蕾莎·梅發出聯名公開信，要求英國政府制定相關計劃，確保脫歐后的英國依然會保持在科技領域的領先地位。聯名信呼籲，英國政府應在移民政策、教育、投資、招商、市場刺激措施和國際政策等方面提供保障。

但此番公佈的《戰略》在此方面並未過多陳述，對此很多科技企業領袖表示對於英國脫歐后的發展，《戰略》實際上未給出有效的解決辦法。