▲劉在錫長期低調做公益。（圖／翻攝自Running Man官網）

南韓國民MC劉在錫過去曾多次因為慈善公益活動捐款、金援受災戶等事躍上新聞版面，形象相當正面。近日，劉在錫再被指出，他從2013年開始至今，持續為煤炭銀行捐贈，再獲得一片掌聲。

2013年，劉在錫因為綜藝《無限挑戰》和煤炭銀行結緣，自那時起便多次向煤炭銀行進行捐贈、幫助民眾，據悉，除了去年的兩次外，劉在錫在今年2月也有捐給煤炭銀行5000萬韓幣的煤炭。

劉在錫五年來不間斷堅持行善的舉動，令大批網友相當感動，「不愧是劉大神」、「劉在錫只想著怎麼捐出去，讓人敬佩」、「不只煤炭銀行還有其他的捐款，大發」。