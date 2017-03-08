來源：人民郵電報

「實現『兩個一百年』目標，工業始終是立國之本。」3月6日，全國政協常委、工信部原部長李毅中在政協小組討論時表示，「我國已經是工業大國，但要成為工業強國、製造強國，還需要比較長的時間。近幾年工業領域的下滑趨勢讓我非常不安。」他的發言充滿憂患意識，令人印象深刻。小組討論結束后，李毅中接受了《人民郵電》報記者的採訪，並就利用信息通信技術推進工業化、加快信息技術與工業技術「兩個IT」深度融合等話題發表了看法。

虛實之辯：警惕「脫實向虛」防止工業被「空心化」「邊緣化」

「工業仍然是國民經濟的主導。」李毅中向《人民郵電》報記者表示，中央經濟工作會議指出，我國經濟是靠實體經濟起家的，也要靠實體經濟走向未來。但從一、二、三產業比例來看，工業的比重近幾年一直在下滑，這個現象令人憂慮。

李毅中表示，現在我國實體經濟存在的問題包括資金流向實體經濟減少，工業製造業投資增幅減少，民間投資意願不強等。他認為，資金若是過多地流向金融，實體經濟獲得的資金就會減少，要高度警覺實體經濟「脫實向虛」，防止工業被「空心化」。

「工業企業要固本強基，在逆境中固守本業，踏踏實實、一心一意地做好主業。」李毅中表示，資金、資源、人才都出現了「脫實向虛」現象，背後的原因是實體經濟效益較低，工業利潤偏低。「但工業企業在外部環境不利時更應潛心於主業，著力創新技術、打造品牌、降低成本。」他認為，部分企業的資金「脫實向虛」，不是用於設備改造、技術升級，而是用於投機「掙快錢」，可以說是不務正業，導致企業資金流失的風險很大，不利於企業長遠發展。

李毅中強調，實體經濟是一國經濟的立身之本，是最大的就業容納器和創新驅動器，是財富創造的根本源泉。實體經濟發展，則國家興盛；實體經濟衰退，則國家沒落。「不要忘記，工業是服務業的基礎，工業為服務業提供產品、資金、市場等，沒有工業的發展，服務業就成了無源之水、無本之木。」

新舊之辯：新技術激發新動能 加快「兩個IT」深度融合

「工業下一步要藉助新一代信息技術，藉助『互聯網+』，創新發展，融合發展。」李毅中表示，今年的政府工作報告也提到，發展要有新動能，全面實施戰略性新興產業發展規劃，加快新材料、人工智慧、集成電路、生物製藥、第五代移動通信等技術研發和轉化，做大做強產業集群。他同時表示：「舊動能不能丟，傳統產業改造提升、煥發生機，也是新動能。並不是說傳統產業就是落後產能，就要被淘汰，這個在認識上要有突破。一味追求發展新興產業而忽略傳統產業，未免失之偏頗。政府工作報告也明確提到，大力改造提升傳統產業，深入實施《中國製造2025》。通過信息技術對工業進行改造、提升，將激發工業製造業新動能，使傳統產業煥發新活力。」

李毅中表示：「我國面臨的工業發展任務很重，關鍵技術、核心技術、通用技術、專有技術，很多還掌握在外國人手上，這個花錢買不來，靠市場也換不來。一方面，要依靠企業勵精圖治，加強創新；另一方面，需要政府的政策支持、資金支持。目前已有製造業先導基金等資金支持，但我發現中央財政對工業企業技術改造的投資力度有所減弱，我呼籲不要減弱，要加大力度，支持企業技術創新。」

「信息技術（Information Technology）與工業技術（Industrial Technology）兩個IT相結合，有助於把信息技術應用到工業領域各環節各層面，真正讓信息技術切入工業、製造業，激發技術創新活力，提升工業生產效率。」李毅中向《人民郵電》報記者表示，「互聯網時代，人們在日常生活中對消費類互聯網感受更深，對信息技術與工業技術的融合不大關注。」李毅中認為，當前的經濟社會發展，虛擬經濟與實體經濟要融合，信息化與工業化要融合，線上線下要融合，軍民要融合，融合是主旋律。同時，他建議，傳統企業是「互聯網+」行動的主體，要不等不靠，更加主動地擁抱互聯網。