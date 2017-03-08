古往今來，無數文人墨客在這滾滾江流邊留下諸如「九曲黃河萬里沙，浪淘風簸自天涯」的千古佳評。在彼時中原人士的眼中，九曲黃河是這神州大地上的一條卧龍，是世間最為恢弘大氣的存在。九曲黃河所處地勢兇險，高低曲折，在封神歷史中，三霄娘娘便在此地擺下極為險惡的「九曲黃河陣」。而在國戰網游《權御天下》中，也正有這一處陣法。這為兇險萬分的惡陣到底可否一探？不如隨小編前來看看。

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毀神滅仙更甚十絕

「黃河惡陣按三才，此劫神仙盡受災。九九曲中藏造化，三三灣內隱風雷。」趙公明慘死西岐，雲霄、碧霄皆備打傷。三霄娘娘大怒，為出惡氣遂一舉擺下九曲曲中無直的「九曲黃河陣」，是以令三教聖人有來無回。封神歷史記載了聞太師大戰西岐的精彩橋段，其中最為核心的不過打破十絕陣。而從戰鬥實況而言，論兇險，這九曲黃河陣比十絕陣更甚。此陣一出，不但將玉虛宮的精英主力盡數俘虜，而且還廢去了玉虛上仙苦修多年的道行，險些給闡教帶來滅頂之災。其中險惡，不言而喻，是以稱「神仙入此而成凡，凡人入此而即絕。」

絕地惡陣，大戰三霄

在《權御天下》中， 九曲黃河陣位於一處峽谷之巔，靠山近水，風景秀麗，倒也難以察覺此地正是傳言中那兇險可怖的惡陣所擺之地。想要一探九曲黃河陣深淺的玩家，可在元始天尊處領取古銅鈴，憑此法寶引領即可進入山洞，前往陣法看個究竟。

跟隨元始天尊前行，會遇到一群小怪。清理之後則會出現兩個定風石和兩道旋風，將兩道旋風定住並重合之時，九曲黃河陣的第一個BOSS菡之仙前來迎戰。菡之仙詭計多端，當她血量不足時，便會再次召喚旋風。此時必須再令兩道旋風重合消失，護盾消失，才可將菡之仙徹底擊殺。繼續前行，有一半幾率會遇到第二個BOSS瓊霄，血量不足時，瓊霄就會變成行走的炮塔，威力大增，一言不合就放炮！

接著會遇到第三個BOSS碧霄。碧霄和她的金蛟剪合併，叫人奈何不得。必須使用定仙鼎將二者分開才能順利擊殺。最後出現的就是終極BOSS雲霄。雲霄會給自己套上一層寒冰盾，只有元始天尊的三味真火方可破之！《權御天下》的玩家需以自身為餌，徐徐誘之，引自三味真火之下再給其致命一擊，方可擊殺。

打敗了雲霄，《權御天下》中這九曲黃河陣也算被破了。飛天仙子帶領玩家離開此地，雖不是什麼窮煞之地，但在清秀山水之下竟暗布如此惡陣，想來也很是陰森。但不得不說，此陣被稱在十絕陣之上，又有三霄壓陣，在此折損法力的神仙不在少數，各位玩家入陣必當步步為營、三思而行！