上課坐著、上班坐著……回到家想要輕鬆地玩兒遊戲還得一本正經地坐著，難道就沒有讓我可以肆無忌憚的或坐或趴或躺的椅子嗎？一向腦洞大開的島國人還真設計出了這種椅子，並且這椅子在遊戲與AV並駕齊驅的島國深受追捧。

這款由日本家居公司 Tansugen 設計的遊戲專用椅叫 Buddy。Buddy突破傳統遊戲椅笨重的概念，沒有椅子腿，體積小且輕，尺寸為54 x 58 x 50cm，僅有3.9kg，表面材質是透氣舒適的聚酯纖維。更奇妙之處在於，無論使用者正著坐還是反著坐，都會感到舒適且不會損害身體。Buddy提供14段調節，想躺就躺，簡直是懶人的福音，想想在陽台上曬著太陽玩兒著遊戲，睡意襲來，輕輕調節就能舒適地睡著，該是多麼愜意。

靠背處的護墊設計，更是讓長時間趴著玩兒遊戲的你感覺不到手酸。

不管是看書、打遊戲、聊天、或者嘿嘿嘿，這款椅子都能讓你感到輕鬆舒適，多方面的人體學考慮，怪不得引得日本宅瘋搶。