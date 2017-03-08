來源：中國江蘇網

中國江蘇網3月7日訊 為了參加廠商促銷，「淘」實惠家電，消費者賀女士在新居沒有裝修好的情況下就購買了三台彩電，誰知兩個月後，待商家上門安裝時卻發現有質量問題，而根據開票時間計算已過了「三包」退換貨期限，只能維修了。灌雲縣市場監管局提醒廣大消費者，為了防止先開票后安裝的方式偷走家電「三包」期，消費者最好在開票時與商家協商在發票上註明「『三包』期自送貨時算起」。

春節前，各大家電廠商大搞促銷，再加上傳言春節過後家電將漲價，雖然新居還沒裝修完畢，心急的賀女士還是趁著促銷季一下子買了三台電視機。不久前，新居裝修好，她便撥打電視機的廠家售後電話。當安裝師傅上門打開包裝后，發現其中一台電視機的屏幕上出現一道裂痕，賀女士提出調換一台電視機的要求，卻被拒絕了。

「他們說按照我的開票日期來算，早就過退換貨日期了，所以只能免費維修。」據賀女士稱，春節前，她購買電視機時在商場開具了發票，三天后就送貨上門了。因裝修還沒結束，便遲遲沒有安裝，沒想到安裝時發現質量問題卻不給退換了。對此，賀女士感到很委屈，因為師傅送貨上門后一再叮囑，一定要等廠家專業安裝人員上門后才能開箱，否則出現質量問題廠家就不「三包」了。「要是送貨上門時我就開箱驗貨，就不會出現這樣的尷尬局面了。」

對於她的遭遇，灌雲縣市場監管局有關工作人員表示，按照《部分商品修理更換退貨責任規定》即「三包」規定，商品「三包」有效期自開具發票之日起計算，質量問題7天可退、15天可換，因此賀女士所買的電視機的確已過了退換貨期限。

據其介紹，對於大型家電的銷售和送貨安裝，廠商通常的做法是，消費者購買家電商品后，與商家約定時間，由物流企業送貨上門，再由廠家專業售後部門指派安裝人員上門安裝、調試、介紹使用方法。整個流程下來，短的要兩三天，長的甚至要五六天。還有的消費者，為了購買促銷活動中的家電，在新居沒有裝修好的情況下就開票交錢，等需要時再打電話要對方送貨或安裝。殊不知這樣一來，家電的「三包」期就在不知不覺中被「縮短」了。

對此，市場監管部門表示，根據《合同法》規定，標的物的所有權自標的物交付時開始轉移，因此，提醒消費者在購買家電時，最好是要求商家在發票上標註，「『三包』期自送貨之日起計算」。