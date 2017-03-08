109位頂級富豪中竟沒有一個從事房地產或金融業 你大概已經猜到是哪個國家了

每經記者 張虹蕾 杜恆峰

3月7日，胡潤研究院發佈了《2017胡潤全球富豪榜》（Hurun Global Rich List 2017）。

榜單顯示，大中華地區有609位10億美元身家富豪，第二年領先擁有552名10億美元富豪的美國。

609位中國富豪當中，地產業務的有177位，金融業務19位，投資業務69位；這些非實體經濟的富豪總數為265位，占富豪總數的38%。如果以財富總量來計算，這三個行業的富豪佔比更高，達到48%，遠超過人數比例38%。其中地產業富豪人數佔比29%，但財富佔比34%。

然而，每日經濟新聞記者從榜單中意外發現，在全球三家製造業大國之一的德國，其10億美元級富豪有109位，絕大部分集中於製造業（汽車、食品、醫藥等），房地產業、金融業（banking+financial）富豪均為零。

王衛、姚振華排名急速上升

在這份榜單中，比爾．蓋茨以5600億元人民幣（折算價）的身家蟬聯世界首富，巴菲特排名第二，53歲亞馬遜創始人傑夫．貝佐斯財富上漲37%，躍居第三。

值得一提的是，今年2月成功借殼上市的順豐速遞掌門人王衛的財富也迅速飆升。截至3月2日，順豐控股總市值2841億元，王衛的個人財富達到1860億元，在榜單中超越李嘉誠、馬化騰、宗慶厚等老牌企業家，排名直逼馬雲、王健林，位列大中華區第3、全球第25位，比去年上升305位。

王衛排名迅速攀升的背後則是行業的「生機勃勃」，快遞行業和零售業今年表現不俗，誕生的富豪數量較去年分別增加15%和13%。胡潤表示：電商崛起帶動了快遞行業的迅速發展。

不過，物流諮詢網首席顧問徐勇曾對媒體表示，在競爭愈發激烈的情況下，快遞加盟制的「老毛病」會更加突出。隨著增速放緩，快遞行業重新洗牌的可能性極大。

相較王衛，前海人壽董事長姚振華的全球排名攀升速度更快，比去年上升1178位，以1050億元財富位列大中華區第9，全球第62位。

此外，投資行業超越科技行業成為美國上榜富豪財富的主要來源，零售業緊隨其後。胡潤表示，「中國和美國擁有世界上一半的10億美元富豪。」

需要指出的是，在10億美元富豪榜中，大多數上榜的中國富豪是白手起家；白手起家上榜的152位女性富豪中，其中121人來自中國，佔到八成。

「全球女企業家中，中國絕對佔主導地位。」胡潤說。

此外，在榜單中，有78位上榜富豪為不到40歲的少壯派富豪。其中46人白手起家，32人財富來源於繼承。美國和中國誕生了最多的少壯派10億美元富豪，分別擁有25人和23人。

大中華地區10億級富豪人數位列第一

榜單顯示，全球10億美元身家富豪人數增加69人達到2257人，為歷年最高，過去5年漲了55%。

大中華地區有609位10億美元身家富豪，第二年領先於美國。華人10億美元富豪有652人，佔29%，高於華人佔世界人口的比例（20%）。

對此，香頌資本執行董事沈萌告訴每日經濟新聞記者，在中國經濟進入新常態的背景下，大中華地區富豪人數依然領先，源於政府強力推動深化改革、轉型升級的過程中，戰略新興產業得到了充分的發展空間，也印證了中國經濟仍然具有很強的基礎和韌性。

同時，每日經濟新聞發現，大中華地區以609位十億美金富豪人數位列第一，比去年增加41人。上榜富豪的凈資產總額達到11萬億，相當於全球GDP的2.1%。房地產是上榜富豪最多的行業，有120人，其次是製造業和科技、傳媒和電信行業，分別有115位和78位上榜。

讓我們再來看看全球三家製造業大國，中國、德國、日本的富豪佔比情況。

609位中國富豪當中，地產業務的有177位，金融業務19位，投資業務69位；這些非實體經濟的富豪總數為265位，占富豪總數的38%。如果以財富總量來計算，這三個行業的富豪佔比更高，達到48%，遠遠超過人數比例38%。其中地產業富豪人數佔比29%，但財富佔比34%。

（注：一些富豪的業務可能包含幾項，比如小米的雷軍，其創富手段既有手機製造也有投資；新希望(8.140, -0.04, -0.49%)的劉永好，既有飼料製造也有房地產、金融業務，但為了統計方便，只要有相關業務就列入上述三個行業當中。）

此外，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）注意到，德國10億美元級富豪有109位，絕大部分集中於製造業（汽車、食品、醫藥等），房地產業富豪為零，金融業（banking+financial）富豪也為零。

日本上榜富豪有42位。地產富豪3位，金融業富豪3位，加起來6位，佔比14%。日本富豪集中在電子、通信、娛樂（比如遊戲）等產業。