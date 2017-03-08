打造綠色遊戲生態，是《征途2》近年來一直努力在做的。《征途2》年度版本更新，推出多重遊戲綠色生態建設玩法，通過減負、玩法優化等方式，來改善玩家日常生活環境，提高玩家遊戲生存能力。

減負玩法全面開啟，組隊新玩法激情來襲

《征途2》是一個講究團隊作戰的遊戲，無論是PK還是日常任務升級，組隊會大幅提升玩家的遊戲效率。新減負系統將改變傳統組隊任務模式，玩家可以在跟隨隊長的情況下自動完成大部分日常活動，不需要自己操作！同時組隊系統將加入全新「情義」功能，組隊完成任務即可累積情義值，與情義值高的隊友組隊活動還將獲得更多特權！

為了配合減負功能的順利開展，《征途2》還將對遊戲界面進行全面簡化，讓大家的遊戲畫面變得更整潔，讓玩家遊戲時的心情變得更加舒暢。

海量優化席捲而來，更簡單收益更高

在減負玩法上線之際，《征途2》還將推出一系列的功能優化，將玩家的遊戲時間效率提升。

之後，《征途2》將陸續去除或優化遊戲內玩家參與度不高的遊戲功能，並將獎勵分配到大家更喜歡的功能上。這樣，即可降低玩家日常活動所需的時間，又保證了玩家收益不降低，玩家可將省下來的時間用於體驗遊戲最核心的PVP玩法上！

除了縮減大家不感興趣的老玩法，在大家感興趣的新玩法上也會不斷優化加強，讓如運鏢、武林精英等活動任務變得更好玩。

加強生態建設，玩法更多變精彩

新生態建設是《征途2》遊戲變革之路的基礎。生態建設除了之前提到的優化任務系統外，遊戲將會加強對底層設計的優化及改革。

通過技術層面的改革，《征途2》將加強對活躍玩家的利益保護，活躍度越高的玩家，無論是收益還是便捷遊戲體驗，都將得到大幅提升，更大程度上激發玩家的遊戲熱情。

關注玩家遊戲生態，《征途2》全新版本即將跟大家見面，你準備好迎接戰鬥了嗎？