超人氣的二次元動漫格鬥網游《艾爾之光》的時裝系統是備受廣大玩家追捧的元素之一！馳騁艾爾的冒險世界，擁有一套給力的冰裝是戰場所向披靡的重要裝備，本次登場最新冰裝「神聖獨角獸」，亮麗的紫粉系色彩搭配加上精細的建模，令整套時裝絢麗唯美，新增的耳飾也將我們的小主裝扮的可愛無比，數一數二的好屬性，更令人讚不絕口，新冰裝登場，相信你一定會喜歡噢！

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