談重新出發 孫東雲盼可以成功、為後輩開路NOWnews今日新聞 (2017-03-08 14:00)
在最新一集播出的《花美男Bromance》中，HIGHLIGHT（原BEAST）的李起光和孫東雲邊吃飯邊開始一段相當真摯的對談，節目播出後，兩人的對話內容讓粉絲十分感動，「HIGHLIGHT以後都走花路吧！」
因為在團體之中，只有孫東雲和其他四名成員不是同歲關係，李起光便問孫東雲：「有沒有什麼辛苦的？」孫東雲即回：「沒有什麼辛苦的！」。
孫東雲還說，「辛苦不都是大家一起經歷的嗎」，談到關於2016年五人不與原經紀公司續約、重新出發等事，表示因為一起經歷所以也沒有這麼有負擔，之後孫東雲更說：「除了神話前輩之外，這樣的團體只有我們了」，所以想要好好的處理這些事、告訴其他後輩還有這種選擇，「希望我們可以成功，我們可以做到的！」
暖暖的兄弟對話，感動所有粉絲，「HIGHLIGHT首張專輯大發！」、「粉絲一直支持你們！」、「努力往前衝吧！」。
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