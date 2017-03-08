（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）南韓政府部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的決定引起中國大陸強烈不滿，隨之採取一系列對韓報復性措施，包括全面禁售赴韓旅遊商品，也導致首爾「亂打秀」戲院關門。



南韓「亞洲經濟」今天指出，中國大陸下達的「禁韓令」已從韓流歌唱影視延伸至演出、展覽等藝術領域，如今南韓著名的無聲音樂劇「亂打」，也面臨了陸客不登門觀賞，而戲院被迫關門的窘局。



據報導，「亂打」製作單位PMC公司表示，位於南韓國內的4處演出場館中，專門接待中國遊客的首爾忠正路劇場，將從4月起暫停演出2至3個月。



PMC製作公司負責人表示，去年還需要排隊入場，一票難求的亂打秀，近來因為中國當局封殺韓國遊，觀眾大減。將暫停演出，之後再考慮實際情況，決定是否永久停演。1060308