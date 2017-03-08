中華隊昨天不敵以色列，終場以7：15敗北，但是在南韓高尺巨蛋所舉行A組的賽事，由於充滿濃濃的亞洲加油色彩，大聯盟官網今天也特地報導來自台灣的加油團。

台灣總共有超過百人以上的加油團跟著中華隊來到了首爾，在球迷心目中，不僅僅是支持中華隊，而是支持整個國家，希望國家代表隊能夠在國際賽場上發光發熱，讓國人與有榮焉。

也因為台灣球迷加油的方式較為特殊，不同於韓國、日本，吸引了大聯盟官方的注意，特別是台灣利用擊「戰鼓」的加油方式，更引起轉播單位的注意，多次鏡頭特別拍攝，也讓台灣加油文化，站上世界的舞台。