小牛看板球星「德佬」Dirk Nowitzki在8日面對湖人的比賽中達成了不起的生涯里程碑，個人生涯得分突破3萬分，並帶領小牛以122比111贏球，拿下近日的3連勝。

第二節剩下10分58秒時，Nowitzki面對湖人小將Larry Nance Jr.的防守，試探步後中距離出手，球劃出一道完美的弧線落入籃框，Nowitzki拿下本場比賽第20分，同時也是生涯第3萬分。

「Dirk！Dirk！Dirk！Dirk！」小牛主場頓時陷入瘋狂，全場觀眾都在興奮呼喊Nowitzki的名字，慶賀這值得記念的一刻。

這讓Nowitzki成為NBA史上第6位達成生涯3萬分成就的球員，也是繼「黑曼巴」Kobe Bryant、「郵差」Karl Malone後第3位在單一球隊達此紀錄的球員，來自德國的他更是首位非美國籍達到生涯3萬分的球員。

NBA主席Adam Silver也在當下發布聲明慶賀：「恭喜Dirk Nowitzki加入了NBA獨一無二的3萬分俱樂部，在小牛隊的19年生涯中，Dirk一直是球員的典範，現在他又達成了一項屬於偉大球員的成就。」

「這感覺真的滿瘋狂的，我們經歷了各種高低起伏，但你們始終在這裡給我支持、給我鼓勵，希望未來還會有更多美好的事情會發生。」Nowitzki在賽後對著滿場觀眾表示。

總計Nowitzki在本場比賽上場24分鐘便拿下25分11籃板，用本季最佳表現帶領小牛一路領先至比賽終場，也用勝利來為自己的生涯紀錄夜畫上完美的句點。

▲Dirk Nowitzki生涯第3萬分。（影片取自YouTube連結）