雖然前3局遭到大陸隊王牌陳用彩的封鎖，不過「紅色閃電」古巴終於在4局上等到火力釋放的機會，該局狂敲4支安打、得到4分，目前以4：0暫時領先。

在陳用彩退場後，古巴打者見獵心喜，面對大陸隊第2任投手羅夏開始展開了強烈的猛攻。4局下1出局後，第7棒Carlos Benitez率先擊出安打上壘，接著Frank Morejon遭到觸身球保送，而昨天打擊手感火燙的Yoelkys Cespedes此時適時敲出直擊全壘打牆的二壘安打幫助球隊先馳得點。

在得到第1分後，古巴打者的心情似乎輕鬆許多，Roel Santos和Alexander Ayala隨後也加入戰局，皆連敲出長打，讓羅夏被轟得暈頭轉向，單局打下4分大局，取得4：0領先。

至於古巴本戰先發Vladimir Banos，此役面對大陸隊打線投得游刃有餘，前4局用51球、飆出4K，讓對手12上12下，完全沒機會站上壘包，表現當精彩。