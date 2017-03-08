「情人節收到巧克力」 鄭珍雲IG甜放閃譽恩NOWnews今日新聞 (2017-03-08 13:00)
6日，歌手鄭珍雲在個人Instagram上上傳一張他所收到的「情人節巧克力」的照片，並標記女友前Wonder Girls成員譽恩，可愛舉動令粉絲直呼：「So sweet！」
在去年9月大方認愛的鄭珍雲和譽恩，被粉絲認為相當速配。近日，承認有主的鄭珍雲在個人SNS上傳一張巧克力照片，透露自己在上一個情人節收到譽恩送的巧克力，「現在才炫耀！」。
鄭珍雲高調放閃也讓粉絲紛紛表示：「我被閃瞎！」「好甜蜜喔TT」、「珍雲譽恩真的是可愛的情侶」。
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