▲珍雲和譽恩從2014年初開始交往。（圖／翻攝自WONDER GIRLS臉書）

6日，歌手鄭珍雲在個人Instagram上上傳一張他所收到的「情人節巧克力」的照片，並標記女友前Wonder Girls成員譽恩，可愛舉動令粉絲直呼：「So sweet！」

在去年9月大方認愛的鄭珍雲和譽恩，被粉絲認為相當速配。近日，承認有主的鄭珍雲在個人SNS上傳一張巧克力照片，透露自己在上一個情人節收到譽恩送的巧克力，「現在才炫耀！」。

鄭珍雲高調放閃也讓粉絲紛紛表示：「我被閃瞎！」「好甜蜜喔TT」、「珍雲譽恩真的是可愛的情侶」。

▲鄭珍雲收到譽恩送的巧克力。（圖／翻攝自鄭珍雲IG）