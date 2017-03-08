聽阿嬤的話 臺史博出版女性影像口述歷史成果



(中央社訊息服務20170308 11:54:22)自2008年以來，國立臺灣歷史博物館(在臺南)便持續進行臺灣女性影像口述歷史計畫。今(8)特別於國際婦女日發表《臺灣好說；臺灣女人影像紀錄》，該書集結自2008年以來的影像成果，以性別的視角關注臺灣女性議題，承續過去蒐集、保存與紀錄女性史料相關的工作。



《臺灣好說；臺灣女人影像紀錄》是臺史博將多年計畫執行成果剪輯面世，包含：〈臺灣女人上學去〉、〈女人．烽煙．太陽旗〉、〈愛的進行式〉、〈工作．家事．女人事〉與〈阿嬤的大旅行〉5則剪輯影像，內容則是以臺灣女性接受教育的經驗、戰爭記憶的懷想、青春愛戀的過程、職場家事的付出與女性空間遷移之歷程。



以〈愛的進行式〉為例，主要紀錄日本時代出生的臺灣女性戀愛婚嫁的經歷；當時受西風與知識份子提倡的影響，始有自由戀愛的主張。不過，多數臺灣女人仍受限制。我們在訪問紀錄過程中發現，當年女人們的戀愛與婚姻，多半還是經過父母同意或支配的。但是愛情觀念的改變，對看相親的心情，娛樂約會的樣態，緣聚婚配的決定，以及她們自身的意識與體會，仍舊可以發現應對、禮俗之外的現代化步履。



臺史博表示，在民主時代人民才是歷史的書寫者，是創造歷史、文化的主體，以常民立場來關照生活記憶，歷史詮釋便有多元的可能。臺史博女性影像口述歷史計畫，是藉由具有不同特質的女性對自我生命經驗的述說，呈顯出女性個人的生命經驗是如何與國家政治、社會經濟、時代氛圍相互勾連牽動，更期望打破過去單一性別菁英獨佔歷史詮釋權，所導致的盲點與缺憾。



臺史博非常感念此計畫中，許多臺灣女性長輩們的慨然分享，也衷心期盼以這次公開影像紀錄作為起點，未來繼續處理如女性身體、地域生活、醫療民俗、家庭副業等成果剪輯，接續開展其他面向的成果，與臺灣女人一同感受生命共振。



訊息來源：文化部



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