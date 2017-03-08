崑山科大慢壘校友隊球感佳 勇奪全國大專校友盃冠、亞軍



(中央社訊息服務20170308 11:46:42)崑山科大慢壘球校友隊成軍二十多年以來，年年參與全國大專校友盃慢速壘球錦標賽，與各路球友交流，今年首度奪冠，更一口氣包辦第九屆全國大專校友盃慢速壘球錦標賽冠、亞軍，實力堅強，讓在校學弟妹十分欽佩。



一年一度的全國大專校友盃慢速壘球錦標賽日前在嘉義市立壘球場舉辦，今年邁入第九屆，由嘉義市體育委員會主辦，全國大專校院校友隊共31組參賽，預賽各組取一名參加單淘汰賽爭奪冠軍，各校實力堅強，均派出菁英應戰。崑山科大由高宏鎮老師、陳貴明教練領軍，將校友隊分成A、B組分別進行賽事，兩組隊伍一路過關斬將，到總決賽竟相碰頭，也讓該校同時抱走冠亞軍，滿載而歸。



高宏鎮老師表示，崑山科大慢壘球校友隊由電機、機械、電子及休憩等系熱愛慢壘球的校友所組成，自83年組隊至今，已累積近百名球員，這群校友平日堅守在自己的工作崗位上，有的本身還有事業要經營，卻都抽空安排假日打球相聚，讓球感保持最佳狀態，在上場比賽時便能得心應手、創造佳績。



崑山科大慢壘球校友隊最難得的是經常回饋在校生，不管是經費贊助，或是舉辦「崑山慢壘校友在校聯誼賽」與學弟們切磋球技都不遺餘力，校友們也十分感念在學期間學校與老師們的栽培與教導，至今仍經常聚餐、敘舊，感情非常融洽。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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