樹科大慶祝婦女節 Woman多美好



(中央社訊息服務20170308 11:45:38)今(8)日的婦女節，樹德科大人類性學研究所李珣老師也帶領學生設計出「Woman我們的節」為教職員生慶祝婦女節活動。



自1921年9月9日至15日，第二屆國際共產主義婦女代表會議在莫斯科召開，保加利亞代表建議為紀念俄國女工在二月革命中的英勇鬥爭，把3月8日定為國際勞動婦女節，故從1922年開始，每年的三八節成為國際勞動婦女的節日至今已95個年頭，台灣也從男尊女卑的父權時代，逐漸提升女權，並再進化提升到性別平等的社會態樣。



「Woman我們的節」以闖關遊戲，設計了「我的愛情大解析」、「安全套套樂」、「月月有經喜」、「性福樂園」、「性學知多少」等關卡，闖關成功可選擇塔羅卜、或小禮物，活動寓教於樂的意義大於有價的禮物，重點在讓女性朋友認識身體健康，讓男性朋友了解自己的伴侶，彼此都能把健康知識升級，幸福指數爆表。



李珣老師說，「性福樂園」是讓參加者認識情趣用品的功能，並說明女生與男生都能做的並提升性功能及保健的凱格爾氏運動訓練PC肌，希望參加者打開心胸與眼界接受正確的性教育，不要隨意相信坊間的廣告藥物，扭曲性教育知識。



室設系鄭倪漫同學說，看到校園海報就走近瞧瞧，覺得有趣，畢竟自己都已成年，正確的性教育知識是必備的。



同是室設系的江子嫻則說，其實自己有點兒害羞，但在婦女節無意間給自己上一堂性教育課程，也挺有意義。



訊息來源：樹德科技大學



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