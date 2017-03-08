朱宗慶打擊樂團舉辦第18屆台北國際打擊樂夏令營 國際頂尖師資來台授課 海內外學子踴躍報名中!



(中央社訊息服務20170308 11:00:48)由朱宗慶打擊樂團主辦的「TIPSC台北國際打擊樂夏令研習營」，今年將從7月23日至7月30日在景色優美的國立臺北藝術大學舉辦！總員額150名，由於授課師資均為國際打擊樂家，是國際上少見的規格，歷來皆在短時間內就額滿，報名者來自台、中、港、澳、美等地，自即日起開始報名。



秉持「台灣走出去、世界帶進來」的精神，自1999年起至今邁入第18屆的「TIPSC台北國際打擊樂夏令研習營」，十多年來年年邀請國際級頂尖擊樂演奏家暨音樂教育家來台親自授課。本次邀請到國際專業師資吳欣怡(She-e Wu)、菲德列克．馬卡赫(Frédéric Macarez)、荷西．阿彭特(José M. Aponte)、塞喬．貝羅提 (Sergio Bellotti)將以馬林巴木琴、擊樂合奏、拉丁合奏、爵士鼓四大主題課程面對面授課，而朱宗慶打擊樂團團員更是全程深入參與。除此之外，TIPSC還精心策劃多元的表演藝術講座課程，涵蓋台灣傳統文化、戲劇、舞蹈等多元領域，帶領學子探索打擊樂與各種類藝術型態跨領域交流的可能性，希望讓學子們全面認識表演藝術，並且相互激盪，激發演出時的創意展現。



本屆夏令營八天七夜充實的營隊課程與活動，在最後一天將於北藝大音樂廳舉行始業式暨成果發表會，讓每位學員都有上台演出的機會，共創美好而難忘的青春記憶。夏令營名額僅限150人，報名收滿為止(依照報名順序錄取符合資格者)，來自美國、澳洲、大陸、香港的學員踴躍報名中。



▲詳細資訊及報名方式請至官網：http://www.jpg.org.tw/?p=2296▲報名時間：2017年3月1日(三)~4月21日(五)17：00止▲活動地點：國立臺北藝術大學音樂系(台北市北投區學園路1號)▲營隊時間：2017年7月23日(日)~7月30日(日)



訊息來源：財團法人擊樂文教基金會



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