一起來聽音樂會 愛樂共響-第一科大感恩音樂會 3/10免費入場



(中央社訊息服務20170308 10:28:50)國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）去(105)年一連舉辦四場「愛樂共響-第一科大感恩音樂會」，佳評如潮，今(106)年將邀請臺南藝術大學蒞校舉辦四場音樂表演，首場將於3月10日下午12點30分至13點30分，在該校D001演奏廳登場，隨後在4月14日、5月5日及6月2日，以一月一場的方式接力演出，並開放社區民眾免費入場，歡迎喜歡音樂的民眾，把握機會共賞好曲。



第一科大校方表示，舉辦音樂會的目的是希望透過音樂欣賞陶冶師生性情、提升藝術涵養，並藉由音樂的撫慰，減輕師生工作及課業壓力，繼去(105)年邀請臺灣藝術家交響樂團蒞校演出後，深獲師生好評，今(106)年則力邀臺南藝術大學擔綱演出，其音樂學院院長賴錫中也將出席，並親自擔任導聆帶領觀眾進入音樂大觀園。



首場音樂會由中國音樂學系七年一貫制學生擔任演出「百家箏鳴響第一：傳統鋼弦箏、現代21弦箏、日本箏的音樂饗宴」，以傳統鋼弦箏、現代21弦箏及日本箏等樂器，帶來扣人心弦的音色。接下來的第二場將有曲笛、梆笛、長笛、豎笛等樂器帶來震懾動人的表演；第三場將有琵琶、柳琴、阮咸、曼陀林等彈撥樂器，帶來有如顆粒般的音符及悠揚的旋律；最後一場則安排中西方各式打擊樂器，演奏跨越古典、通俗的中西的動人樂曲。



「愛樂共響-第一科大感恩音樂會」演出場次一覽表第一場 106年3月10日12:30∼13:30 百家箏鳴響第一 傳統鋼弦箏、現代21弦箏、日本箏的音樂饗宴 免費



第二場 106年4月14日12:30∼13:30 再現天籟好樂笛 曲笛、梆笛、長笛、豎笛的音樂饗宴 免費



第三場 106年5月5日12:30∼13:30 彈彈撥撥動心弦 琵琶、柳琴、阮咸、曼陀林的音樂饗宴 免費



第四場 106年6月2日12:30∼13:30 聲東擊西響叮噹 中西各式打擊樂器的音樂饗宴 免費



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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