東京國際食品展重磅登場 臺日合作 商機無限



(中央社訊息服務20170308 10:17:47)由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「東京國際食品展」臺灣參展團，於7日至10日於日本千葉縣幕張展覽館登場，由外貿協會董事長黃志芳率領129家廠商3百多人赴日拓銷，規模為歷年之最。貿協亦藉此機會，與日本貿易振興機構(JETRO)會面，洽談雙方經貿、產業合作可能性。



東京國際食品展為全球三大專業食品展之一，每年有超過70餘國、3,000多家食品廠商齊聚日本，服務7萬多名全球買主，是開發日本、亞洲、以及全球市場的重要平台。我國為該展第四大參展國，參展產品從初級農水產品到高度加工之調理食品，包括蔬果、水產、冷凍調理食品、零食點心、畜產品、各類飲品和茶葉等，充份展現臺灣食品的豐富多元。



本屆臺灣館整合新北市、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等8大縣市政府，擴大宣傳臺灣優質農產品。除了縣市政府積極參展，包括：好帝一、中祥、得意中華、乖乖、日正、允偉、珍苑、福壽等國內知名食品企業也共同參展，匯集我國食品的傳統與創新，美味與品質兼具，為2017年的食品拓銷打響了成功的第一炮。



為了展現對臺灣農產食品海外拓銷的重視，台灣館主辦單位經濟部國際貿易局副局長徐大衛、我國駐日代表處代表謝長廷、農委會主委林聰賢、高雄市長陳菊、台中市長林佳龍、嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、屏東縣長潘孟安、新北市副市長葉惠青、台南市副市長張政源和雲林縣副縣長丁彥哲等縣市貴賓均親自出席臺灣館開幕典禮，為廠商加油打氣。



黃志芳表示，期望臺日兩國在友好情誼的基礎上，透過食品交流，進一步促進雙邊產業合作。為了爭取臺灣優質農產食品的曝光，展覽期間，外貿協會和冷凍水產公會及蔬果公會共辦理「臺灣優良水產品產業暨技術發表會」及「日臺冷凍農產貿易懇談會」，推廣臺灣石斑魚、鰻魚、臺灣鯛和毛豆等我國出口日本具實力之農水產品，爭取商機。此外臺灣館更首次設置清真食品展示區，共計有25家取得清真認證的優良食品廠商參與展示，展現臺灣業者拓展全球的實力。



外貿協會表示，在臺灣政府力推新南向政策的同時，日本企業將可成為很好的合作夥伴，貿協自去年起即全力推動與日本企業合作開發第三國市場計劃。黃志芳、徐大衛及外貿協會秘書長葉明水亦藉此機會，前往拜會日本貿易振興機構(JETRO)及在日重要台商代表，進一步促進雙方經貿瞭解，加強產業合作。目前貿協已經和JETRO合作推動訪談臺日企業在第三地市場成功案例、辦理「臺日合作成功案例說明會」、和「臺日產業合作採購洽談會」等計劃，未來將進一步深化兩方合作基礎，尋求更多協力開發南向市場機會。



貿協此次亦派員至東京推廣台北食品五展，其中，台灣館廠商已有42家報名台北食品展，將此行商機延伸至台北。繼東京食品展後，由國際貿易局委辦，外貿協會將聯合各公協會陸續籌組大型展團赴香港、韓國、中國大陸、印尼、馬來西亞、越南及泰國等重要食品展參展。此外，下半年將特別籌組東南亞(馬印新)清真拓銷團和東協(菲緬)拓銷團，針對新南向市場，加強拓銷。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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