2017年台北國際工具機展盛大開展 智慧機械引領產業趨勢



(中央社訊息服務20170308 10:15:44)由中華民國對外貿易發展協會與臺灣機械工業同業公會共同主辦之2017年「台北國際工具機展(TIMTOS)」於7日在台北南港展覽館1館、台北世貿中心一、三館及圓山爭艷館登場。



兩年舉辦一次的台北國際工具機展，是臺灣規模最大之工具機專業展，也是全球第五大、亞洲第二大工具機展。今年總計1,100家廠商參展，使用5,430個攤位，總展出面積近10萬平方公尺，展覽規模創歷屆最高紀錄，預計吸引超過7,000名國外買主，4萬7,000名國內相關業者前來參觀採購。今日上午開幕典禮，邀請到副總統陳建仁、經濟部次長沈榮津、貿易局長楊珍妮、外貿協會副董事長郭臨伍及機械公會理事長柯拔希等貴賓蒞臨。



陳建仁提到，臺灣向來以技術為準、以產業立國，擁有完整的產業鏈、敏捷靈活的中小企業及永不屈服的創新與創業精神，具備厚實的產業基礎，期望政府及產業合作將臺灣精湛工藝與技能提升，迎接智慧機械的時代。



郭臨伍表示，配合政府新南向政策，貿協也會積極開拓18個目標國，臺灣與新南向國家的產業有極高互補性，許多產業合作計畫備受期待，外貿協會將持續與業界團結迎接新一波貿易挑戰、引領產業先鋒，將TIMTOS這些品質優良、極具競爭力之臺灣工具機產品，推廣至新南向並進一步放眼全球市場拓展商機。



柯拔希則表示，2016年臺灣機械產值估計約新臺幣9,900億元，在各界景氣一片低迷中，仍逆勢成長較上年同期增長3.6%。展望2017年，機械業可望擺脫匯率、關稅等種種桎梏，躍升兆元產業。



外貿協會表示，TIMTOS展品除了涵蓋工具機產業供應鏈，滿足各項工業、製造業之金屬加工與製造需求外，更因應全球工業4.0趨勢，將展覽主題訂為「工業4.0+、智慧生產」。工具機業者運用資通訊科技、大數據分析、物聯網、雲端運算及工業機器人等技術與設備，展出能提升效率、降低成本及強化競爭優勢的智慧化精密機械及生產線，提供智慧製造的完整解決方案。



展出內容如：東台精機展出最新的複合加工機，以臥式車床為基底，搭配搖擺式主軸進行銑削與頃斜鑽孔，而五軸同動控制器可以加工複雜曲面輪廓，適用於航太、汽機車及醫療等需要高精度加工的產業。友嘉集團則與KUKA、微軟、台達電等業界頂尖科技廠合作研發，展示「工業4.0示範線」，可運用在航太、汽車、運輸、精密模具及電腦3C等多種產業領域。



為提升參展廠商展出效益，外貿協會透過全球60個駐外單位力邀來自17國38位重量級國際買主與臺灣廠商進行超過230場「一對一採購洽談會」，可望帶動另一波採購熱潮。此外，印度工業製造商協會(AIEMA)、印度微型和中小型企業聯合會(FISME)、泰國投資促進委員會(BOI)及中國廣州機床工具行業協會等，各國工具機相關公協會及政府工商會，以及土耳其、波蘭、俄羅斯、馬來西亞及中國大陸等機械設備相關企業，皆籌組買主團來臺觀展與採購。



此外，為協助業者掌握國際市場脈動及產業最新發展趨勢，主辦單位於展覽期間3月8日及9日於台北國際會議中心101會議室舉辦高峰論壇，特別邀請CISCO、NVIDIA、SIEMENS、KUKA及漢翔等國內外知名企業高階主管針對智慧機械、智慧工廠及汽車與航空產業等四大主題，分享最新趨勢脈動，帶領與會者洞悉產業未來發展方向。



另亦規劃在展覽期間，辦理超過30場的創新技術研討會與新產品發表會，以及備受矚目的「第13屆工具機研究發展創新產品競賽」，展現臺灣工具機業者創新與研發成果。



2017年「台北國際工具機展」自即日起至12日，每日上午10時至下午6時，供國內外業者憑名片免費換證進場，一般民眾購票參觀(售票至下午4時，門票每張新臺幣200元)，國內大專院校機械相關系所學生以學生證換證入場，12歲以下兒童謝絕入場。更多展覽資訊請至官網：www.timtos.com.tw查詢。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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