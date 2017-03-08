坪林茶博館x無垢舞蹈劇場 讓茶「潮」起來



(中央社訊息服務20170308 10:15:02)看潮舞，喝潮茶！坪林茶博館與無垢舞蹈劇場合作，3月8日至12日到國家戲劇院看無垢劇場新舞作《潮》，坪林茶業博物館將奉上芳香「潮茶」，持《潮》票根遊茶博館，還能兌換限量「潮•茶」紀念禮，今春最「潮」藝文行程，邀您一同來參與！



茶博館長劉一儒表示，坪林茶業博物館是全國唯一以茶為主題的公立博物館，致力應用數位科技與五感體驗，以當代手法演繹傳統茶文化，更積極跨界結合各種文化藝術活動推廣茶之美。本次與享譽國際的無垢舞蹈劇場攜手，在世界八大編舞家林麗珍全新力作《潮》的演前導聆時，為大家奉上嚴選自坪林在地「白青長茶作坊」的「潮茶」，讓觀眾能一邊享受溫熱茶香滋味，一邊隨著口中的芳香甘甜沉澱思緒與心情，好好的感受無垢舞者獨特的身體語言綻放如花、激越如潮，精準演繹宏大的生命思索與宇宙觀，創造出最動人的完美呈現。



除了提供賞《潮》的觀眾品味「潮茶」外，茶博館還與無垢舞蹈劇場聯名推出限量1000份的「潮•茶」紀念禮，3月25日起三個月內，只要憑《潮》票根到茶博館，不但能深度感受天、地、人共育而出的茶文化之美，還能兌換一份充滿紀念價值的「潮•茶」紀念禮，以五感品味《潮》滋味，用最文藝的方式「潮」到底！



訊息來源：新北市政府文化局



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