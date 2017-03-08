元智大學跨校合作 獲2017台南智慧黑客松競賽第一名中央社 (2017-03-08 10:11)
元智大學跨校合作 獲2017台南智慧黑客松競賽第一名
(中央社訊息服務20170308 10:11:30)2017台南智慧黑客松日前舉行，為南台灣最大的黑客松。元智大學機械所陳柏愷、陳雯庭、林季儒等跨校學員組成之「WhizLocator」團隊設計主題「區域室內定位系統」榮獲第一名，得獎金三萬元，兼人氣獎獎品約五千元等值商品。
這次的競賽集結「智慧城市」及「智慧醫療」兩大主題，透過業師、跨領域團隊、產官學平台三種方面的元素媒合，培育成就台灣的創新人才。
「WhizLocator」團隊設計主題「區域室內定位系統」，由元智大學機械所陳柏愷、陳雯庭、林季儒與高雄大學西語系莊子妍、國北護吳揮文、清華工管所楊于瑄以及屏東大學管院楊祐欽，跨校、跨領域合作。
元智大學機械所陳柏愷表示，面對台灣人口社會逐漸高齡化隱憂；失智症人口會隨著增加，在照護方面需要科技的輔助來減輕照護壓力。陳柏愷說，藉由智慧室內區域定位系統來減輕現實照護壓力，利用物聯網藍牙接收器，接收使用者所配戴的智慧型裝置，像是智慧型手錶、手環甚至是手機，透過接收器接收配有的智慧裝置來做到室內定位的功能，與市場現有的技術相較創新。
陳柏愷表示，它不僅在傳送資訊相當快速，在介面上也有系統的管理且方便照護者使用，並可及時發送危險區域警示和離門警示的訊息提醒，在各組互評的過程中得到最高人氣獎，也獲得所有評審青睞，且具有商品市場開發的需求和可能。
參加一場黑客松競賽，就能享受雙倍講師及業師資源，本次主辦單位集結「智慧城市」及「智慧醫療」兩大主題，舉辦台灣獨有平行議程模式競賽，透過業師、跨領域團隊、產官學平台三種方面的元素媒合，培育成就台灣的創新人才。將市場的實際面帶入競賽的形式，讓學生不只是虛幻的去創作發想，更是實際的能夠解決社會上所面對到的實際問題。
訊息來源：元智大學
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