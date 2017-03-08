林漢福就任塑膠中心第九屆董事長



(中央社訊息服務20170308 09:38:56)財團法人塑膠工業技術發展中心今年3月改選董事長，由第八屆劉楚董事長交棒第九屆林漢福董事長，於3月2日進行交接，並由經濟部工業局郭肇中簡任技正監交。



劉楚任職塑膠中心董事長間，積極推動塑膠中心業務發展且成果豐碩，如醫療器材方面，103年啟用生物相容性實驗室、105年高分子醫材大樓興建工程動土，宣示朝向中高階高分子醫療器材邁進；人才發展方面，105年塑膠專業人才認證獲經濟部產業人才能力鑑定採認，並榮獲國家人才發展獎-非營利團體獎項，為塑膠產業發展完整的人才培育服務。



新任林漢福董事長現職為華夏海灣塑膠股份有限公司、台灣氯乙烯工業股份有限公司、及華夏聚合股份有限公司等三家企業總經理，曾任職台灣塑膠工業股份有限公司塑膠部、聚丙烯部、寧波聚丙烯公司等要職，於塑膠產業服務多年經驗豐富。



林漢福董事長強調將傳承塑膠中心服務產業的精神，持續努力推動研究開發、檢測驗證、人才培訓及品質環境安全輔導等業務，且更積極投入高分子醫療器材發展，同時希望中心同仁能夠百尺竿頭更進一步，付出更大的努力以達成更高的目標，為塑膠產業提供更完善的服務。



訊息來源：財團法人塑膠工業技術發展中心



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