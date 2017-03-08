「體驗經濟」至上 兒童美語加盟連鎖產業超越期待 挑戰未來



(中央社訊息服務20170308 09:28:58)全球商業模式已經改變，產品和服務已經無法創造最大利益，未來企業的經營之道，不再是單純地販售產品或服務，而是必須提供消費者難忘的體驗。商品有形、服務無形，最打動顧客的則是令人難忘的消費體驗，這就是「體驗經濟」。唐威廉美語（www.williamschool.com.tw）連鎖教育事業王詠沂總校長（關注：微信、微博）笑談，「體驗經濟」對於某些產業可能是「未來式」，但對於兒童美語加盟連鎖產業來說，早就是「現在進行式」了！兒童美語教育產業的特殊性，讓客戶忠誠度明顯超過其他行業，只要做好「客戶體驗」，獲得家長的信賴，通常一位小朋友進入兒童美語補習班就讀，就等於得到至少4到5年的長久生源。



要如何提供家長和孩子難忘的體驗呢？王詠沂總校長認為，為了給顧客完美的體驗，充分的「表演意識」是必要的，兒童美語補習班的班主任、行政人員和中、外籍教師，所有可能和家長、孩子進行第一線接觸的人員，都必須具備強烈的「表演意識」，在任何時候，都要有意識地提供客戶最佳的體驗。「體驗經濟」時代，唐威廉美語乘勢發展，在協助加盟分校進行人事培訓時，格外強調「表演意識」，加盟分校就像一個舞台，每個員工都是台上的表演者，為每位家長和孩子客製化最合適的兒童美語教育體驗，不論客戶接觸到哪一端，都能給予統一的訊息，打造最佳體驗，才能樹立起兒童美語加盟連鎖產業中最具競爭力的品牌。



不僅如此，「體驗經濟」至上的時代，兒童美語加盟連鎖產業除了重視一致性的客戶體驗，還提供更上一層樓的「轉型」，幫助客人改變自我，影響他們的未來。為什麼兒童美語加盟連鎖產業能夠一直欣欣向榮，即便市場不景氣也能逆勢成長？正是由於兒童美語作為需求量最巨大的教育產業，孩子和家長在兒童美語補習班中得到的不僅是當下的學習體驗，更能滿足他們「改變自我、開創未來」的心願，完成「自我實現」，此時，家長和孩子不僅是最忠誠的顧客，還成為最好的產品展示，見證了兒童美語加盟連鎖品牌的卓越。



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209752.aspx