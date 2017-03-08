稻江學院在大學博覽會招生活動吸睛 時尚美容系的人體彩繪尤其受到學生歡迎



(中央社訊息服務20170308 09:28:17)嘉義市政府2017年3月4日(星期六)在嘉義市東區體育館舉辦「嘉義市2017大學博覽會」。當天與會的有來自嘉義縣朴子市的稻江科技暨管理學院以及其他公私立大專校院共70所學校參與，提供高中職學生豐富多元升學資訊，造福雲嘉南等鄰近縣市之莘莘學子。



稻江大學是由招生處的劉成處長率領教職員生共二十餘人出席「嘉義市2017大學博覽會」。活動中，除顯示稻江學院全校齊心一致衝刺招生的向心力，當天更特別展現稻江學院「時尚美容學程」的柔美特色。「時尚美容學程」的趙國儀老師是台灣知名的手足藝術、時尚彩妝及人體彩繪的專家，其在現場進行人體彩繪活動，聚集了許多欣賞與排隊的人群及欲進行了解與認識彩繪的學子，使得稻江招生攤位，擠滿人潮，非常熱鬧！



近年來，稻江科技暨管理學院的辦學優良，受到社會各界肯定。105年學度招生率為9成2、學生註冊率也高達8成4以上，為嘉義地區所有私立大學的成績最優。稻江學院是全台灣唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學；首創學生「兩人一房」住宿政策優於全國大學；全國四位國寶名廚中有三位大師在稻江學院任教；鄰近世界級的「故宮南院」只有5分鐘車程距離，文風鼎盛。校園面積廣大，高達35公頃之多，由於是新興大學，不論教室、餐廳、交誼廳、咖啡廳、圖書館及學生宿舍等設備，都非常新穎與現代化；尤其全校每棟大樓外觀皆採西班牙建築式設計，此在全國大學中是極為少見的特色。



106學年度，稻江大學11個學系自行辦理的「單獨招生」（免筆試入學）已開始報名作業。有志進入稻江大學築夢並想未來「畢業立即就業」的青年朋友，請至稻江的招生官網http://www.toko.edu.tw查詢詳情。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉223、225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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