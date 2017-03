資誠:聚焦多元化及職涯發展 成功打贏女性人才爭奪戰



(中央社訊息服務20170308 09:22:57)今天為3月8日國際婦女節,資誠聯合會計師事務所公布《成功打贏女性人才爭奪戰》調查報告(Winning the fight for female talent: How to gain the diversity edge through inclusive recruitment)。這份報告的目的在於協助企業雇主吸引及留住女性人才,並強調將多元化及包容性(Diversity and Inclusion)深植於企業品牌的重要性。主要發現為:●76%的雇主已將多元化及包容性納入其企業品牌元素中●28%的雇主採用正式的重返職場計畫,來吸引及提供機會給重返工作崗位的員工●67%的女性認為,當她們考慮是否接受雇主提供的職位時,企業內是否已具有正面的「好榜樣」扮演關鍵角色。



這項調查的受訪者來自全球70國共4,779位不同產業的人力資源專業工作者,其中包括3,934位女性及845位男性,目的在於了解他們對職業生涯的期望,以及在企業中對於多元化的經驗和預期。同時,也調查了328位在企業中負責多元化及人才招募與管理的高階主管。



成為有吸引力的雇主 需具備三大要素本調查指出,對於正在找工作的女性來說,要成為一個有吸引力的雇主,其企業需具備的三大因素為職涯發展機會、有競爭力的薪資福利、以及有彈性的工作安排。另外,35%在近期轉換職場的女上班族認為,離開前任雇主的主要原因是缺乏職涯發展的機會。



資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示:「當我們來看工作滿意度的驅動力是什麼,大家很清楚地會去尋找職涯發展的機會。因此,企業要讓員工具有正式的職涯發展計畫,來協助員工保有工作動力並對組織有所承諾。不過,發展職涯發展計畫並非簡單的流程,企業必須協助每位員工完全發揮其潛力。」



企業正在運用創新的計畫來吸引關鍵的女性人才。例如,重返職場計畫可以讓原本暫停工作的員工,能夠成功地重新返回職場。根據本調查,28%的雇主已採用正式的重返職場計畫,另外也有25%的雇主正在探索這個可能性,代表這些雇主已經認同重返職場計畫的潛力。



資誠聯合會計師事務所Diversity and Inclusion Leader梁華玲會計師表示,在如此高度競爭的人才市場,每一家企業都有責任重新檢視自身的人才策略和流程,以確保符合現代勞動力的需求。尤其現代的女性可說是「開拓者」。比起過去的女性,現代女性把事業看得比較重,企業必須要跟上時代潮流的轉變,才能留住關鍵的女性人才。



把多元化及包容性 納入企業品牌元素根據本調查,76%的雇主已將多元化及包容性納入其企業品牌元素中。其中,員工人數逾1萬人的企業中,高達88%的雇主將多元化及包容性納入其企業品牌元素。然而,光這樣是不夠的,當女性工作者決定是否為某雇主工作時,56%的女性會尋找有效的多元化流程。另外,61%的女性及49%的男性決定要接受目前職位時,也會考慮該企業領導團隊的多元性。



67%的女性認為,當某企業內已具有正面的「好榜樣」,和她們有相似的背景及經驗,讓她們可以預期到美好的未來,她們會較願意接受雇主提供的職位。尤其是在某些相對被認為是以男性為主導的產業,例如金融科技(85%)、機械與建築業(82%)與資產管理(78%)。



林瓊瀛建議,企業應將其人才策略調整成更為多元化且具有包容性,並且重視工作與生活的平衡,以及提供性別平等的工作機會,以建立企業未來所需的勞動力。



下載《成功打贏女性人才爭奪戰》調查報告,請至: http://www.pwc.com/femaletalent



訊息來源:資誠聯合會計師事務所



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209750.aspx