資訊志工投入社區照顧 讓愛不再流浪



(中央社訊息服務20170308 09:22:22)在寒流來臨的時刻，有一群大學生和社區公益組織辦理小小動畫師營隊活動，免費教導三芝地區小朋友使用繪圖軟體和影音軟體製作動畫。這已經是三芝資訊志工團隊多年來在社區辦理的第20個社區營隊活動。



真理大學三芝資訊志工團隊過去十年來和在地的橫山國小、三芝國小、新生活促進會等公益組織辦理了兒童營隊活動，這些社區活動包含專業的繪本創作、藝術家、新聞傳播、APP、遊戲設計等各種不同主題。



在本次的活動中，真理大學人文與資訊學系資訊志工們帶領小朋友到流浪狗救援單位的三芝庇護所服務，透過瞭解流浪狗的生命故事來進行繪本動畫的創作。陳禮鑫同學表示參與的大朋友和小朋友都表示，透過這些連結在地議題的活動設計，讓大家在參與活動時同時具有專業學習、社區服務和生命關懷的連結。



訊息來源：真理大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209749.aspx